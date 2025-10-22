So schätzen die Analysten die Zukunft der BAWAG-Aktie ein

Analysten-Meinungen

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der BAWAG-Aktie überprüft.

Die BAWAG-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen die BAWAG-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 165,50 EUR, was einem Anstieg von 19,80 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der BAWAG-Aktie von 145,70 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 175,00 EUR 20,11 29.04.2026 UBS AG 156,00 EUR 7,07 08.04.2026

Redaktion finanzen.net