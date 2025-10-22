So schätzen die Analysten die Zukunft der BAWAG-Aktie ein
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der BAWAG-Aktie überprüft.
Werte in diesem Artikel
Die BAWAG-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten empfehlen die BAWAG-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 165,50 EUR, was einem Anstieg von 19,80 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der BAWAG-Aktie von 145,70 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|175,00 EUR
|20,11
|29.04.2026
|UBS AG
|156,00 EUR
|7,07
|08.04.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAWAG
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAWAG
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BAWAG News
Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com