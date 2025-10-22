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Analysten-Meinungen

So schätzen die Analysten die Zukunft der BAWAG-Aktie ein

30.04.26 18:00 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der BAWAG-Aktie ein | finanzen.net

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der BAWAG-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAWAG
146,30 EUR -0,70 EUR -0,48%
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Die BAWAG-Aktie wurde im April 2026 von 2 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen die BAWAG-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 165,50 EUR, was einem Anstieg von 19,80 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der BAWAG-Aktie von 145,70 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG175,00 EUR20,1129.04.2026
UBS AG156,00 EUR7,0708.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

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