So schätzen die Analysten die Zukunft der FedEx-Aktie ein

Kursziel & Co.

Was Experten für die FedEx-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel

Im April 2026 haben 4 Experten die FedEx-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die FedEx-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 424,75 USD. Dies kommt einem Anstieg von 21,44 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der FedEx-Aktie von 403,31 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 432,00 USD 7,11 16.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 432,00 USD 7,11 09.04.2026

Redaktion finanzen.net