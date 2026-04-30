So schätzen die Analysten die Zukunft der FedEx-Aktie ein
Was Experten für die FedEx-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
Im April 2026 haben 4 Experten die FedEx-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die FedEx-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 424,75 USD. Dies kommt einem Anstieg von 21,44 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der FedEx-Aktie von 403,31 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|432,00 USD
|7,11
|16.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|432,00 USD
|7,11
|09.04.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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