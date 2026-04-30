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So schätzen die Analysten die Zukunft der FedEx-Aktie ein

30.04.26 22:30 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der FedEx-Aktie ein | finanzen.net

Was Experten für die FedEx-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
328,80 EUR -3,80 EUR -1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im April 2026 haben 4 Experten die FedEx-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die FedEx-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 424,75 USD. Dies kommt einem Anstieg von 21,44 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der FedEx-Aktie von 403,31 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.432,00 USD7,1116.04.2026
JP Morgan Chase & Co.432,00 USD7,1109.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Laszlo Halasi / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

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Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
16.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
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20.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
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23.03.2026FedEx BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026FedEx BuyUBS AG
20.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
20.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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