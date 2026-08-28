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So schätzen die Analysten die Zukunft der GSK-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
21.73 EUR -0.03 EUR -0.14 %
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6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu GSK veröffentlicht.

2 Experten stufen die GSK-Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 22,02 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von GSK auf 18,54 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG20,00 GBP7,9025.08.2026
Deutsche Bank AG20,00 GBP7,9019.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)20,00 GBP7,9017.08.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP34,8811.08.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-8,2804.08.2026
Bernstein Research30,10 GBP62,4003.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
25.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
19.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.08.26 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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