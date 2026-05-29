So schätzen die Analysten die Zukunft der ING Group-Aktie ein

Unter der Lupe

Das sind die Analysten-Einschätzungen der ING Group-Aktie im vergangenen Monat.

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur ING Group-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die ING Group-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ING Group mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 29,20 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,71 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 26,49 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 28,00 EUR 5,72 27.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,90 EUR 9,12 18.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 31,10 EUR 17,42 14.05.2026 Deutsche Bank AG 30,00 EUR 13,27 13.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 28,90 EUR 9,12 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 28,00 EUR 5,72 05.05.2026 UBS AG 29,50 EUR 11,38 01.05.2026

Redaktion finanzen.net