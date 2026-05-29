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So schätzen die Analysten die Zukunft der ING Group-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der ING Group-Aktie ein | finanzen.net

Das sind die Analysten-Einschätzungen der ING Group-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
26,83 EUR 0,40 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur ING Group-Aktie veröffentlicht.

5 Experten stufen die ING Group-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ING Group mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 29,20 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,71 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 26,49 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.28,00 EUR5,7227.05.2026
JP Morgan Chase & Co.28,90 EUR9,1218.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.31,10 EUR17,4214.05.2026
Deutsche Bank AG30,00 EUR13,2713.05.2026
JP Morgan Chase & Co.28,90 EUR9,1207.05.2026
Jefferies & Company Inc.28,00 EUR5,7205.05.2026
UBS AG29,50 EUR11,3801.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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18.05.2026ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026ING Group BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026ING Group BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
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18.05.2026ING Group OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2026ING Group BuyGoldman Sachs Group Inc.
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27.05.2026ING Group HoldJefferies & Company Inc.
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06.06.2024ING Group SellUBS AG
08.03.2022ING Group UnderweightBarclays Capital
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05.11.2021ING Group UnderweightBarclays Capital

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