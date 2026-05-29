So schätzen die Analysten die Zukunft der ING Group-Aktie ein
Das sind die Analysten-Einschätzungen der ING Group-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur ING Group-Aktie veröffentlicht.
5 Experten stufen die ING Group-Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von ING Group mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 29,20 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,71 EUR zum aktuellen EAM-Kurs der ING Group-Aktie von 26,49 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|28,00 EUR
|5,72
|27.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,90 EUR
|9,12
|18.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|31,10 EUR
|17,42
|14.05.2026
|Deutsche Bank AG
|30,00 EUR
|13,27
|13.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|28,90 EUR
|9,12
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|28,00 EUR
|5,72
|05.05.2026
|UBS AG
|29,50 EUR
|11,38
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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