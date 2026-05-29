So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein

Aktienanalysen

Experten haben im abgelaufenen Monat die JENOPTIK-Aktie unter die Lupe genommen.

Die JENOPTIK-Aktie wurde im Mai 2026 von 7 Analysten analysiert.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JENOPTIK mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 39,97 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 6,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der JENOPTIK-Aktie von 46,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 44,00 EUR -4,35 13.05.2026 Warburg Research 46,00 EUR - 13.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 47,00 EUR 2,17 13.05.2026 DZ BANK - - 12.05.2026 UBS AG 29,50 EUR -35,87 12.05.2026 Jefferies & Company Inc. 38,00 EUR -17,39 12.05.2026 Warburg Research 36,30 EUR -21,09 12.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 39,00 EUR -15,22 01.05.2026

Redaktion finanzen.net