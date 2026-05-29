So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die JENOPTIK-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
Die JENOPTIK-Aktie wurde im Mai 2026 von 7 Analysten analysiert.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JENOPTIK mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 39,97 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 6,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der JENOPTIK-Aktie von 46,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|44,00 EUR
|-4,35
|13.05.2026
|Warburg Research
|46,00 EUR
|-
|13.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|47,00 EUR
|2,17
|13.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.05.2026
|UBS AG
|29,50 EUR
|-35,87
|12.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|38,00 EUR
|-17,39
|12.05.2026
|Warburg Research
|36,30 EUR
|-21,09
|12.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|39,00 EUR
|-15,22
|01.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere JENOPTIK News
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images