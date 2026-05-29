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Aktienanalysen

So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der JENOPTIK-Aktie ein | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat die JENOPTIK-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
45,88 EUR 0,94 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie wurde im Mai 2026 von 7 Analysten analysiert.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JENOPTIK mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 39,97 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 6,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der JENOPTIK-Aktie von 46,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG44,00 EUR-4,3513.05.2026
Warburg Research46,00 EUR-13.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)47,00 EUR2,1713.05.2026
DZ BANK--12.05.2026
UBS AG29,50 EUR-35,8712.05.2026
Jefferies & Company Inc.38,00 EUR-17,3912.05.2026
Warburg Research36,30 EUR-21,0912.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)39,00 EUR-15,2201.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.05.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026JENOPTIK KaufenDZ BANK
12.05.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026JENOPTIK BuyWarburg Research
13.05.2026JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026JENOPTIK KaufenDZ BANK
12.05.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
26.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
25.03.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
20.02.2026JENOPTIK HaltenDZ BANK
18.02.2026JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

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