So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein
Linde Experten haben ihre Einschätzung der Linde-Aktie veröffentlicht.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 523,18 USD beziffert, während der aktuelle Linde-Kurs an der Börse NAS bei 508,08 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|537,00 USD
|5,69
|25.02.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|535,00 USD
|5,30
|20.02.2026
|Bernstein Research
|537,00 USD
|5,69
|19.02.2026
|Bernstein Research
|537,00 USD
|5,69
|18.02.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.02.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|455,00 USD
|-10,45
|06.02.2026
|UBS AG
|550,00 USD
|8,25
|06.02.2026
|Jefferies & Company Inc.
|535,00 USD
|5,30
|06.02.2026
|Bernstein Research
|519,00 USD
|2,15
|05.02.2026
Redaktion finanzen.net
