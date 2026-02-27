DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.008 -1,3%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein

28.02.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
429,00 EUR 4,80 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Linde Experten haben ihre Einschätzung der Linde-Aktie veröffentlicht.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 523,18 USD beziffert, während der aktuelle Linde-Kurs an der Börse NAS bei 508,08 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research537,00 USD5,6925.02.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)535,00 USD5,3020.02.2026
Bernstein Research537,00 USD5,6919.02.2026
Bernstein Research537,00 USD5,6918.02.2026
DZ BANK--09.02.2026
JP Morgan Chase & Co.455,00 USD-10,4506.02.2026
UBS AG550,00 USD8,2506.02.2026
Jefferies & Company Inc.535,00 USD5,3006.02.2026
Bernstein Research519,00 USD2,1505.02.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Linde plc

DatumRatingAnalyst
25.02.2026Linde OutperformBernstein Research
20.02.2026Linde BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Linde OutperformBernstein Research
18.02.2026Linde OutperformBernstein Research
09.02.2026Linde HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Linde OutperformBernstein Research
20.02.2026Linde BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Linde OutperformBernstein Research
18.02.2026Linde OutperformBernstein Research
06.02.2026Linde BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Linde HaltenDZ BANK
06.02.2026Linde NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Linde NeutralUBS AG
26.05.2025Linde NeutralUBS AG
01.05.2025Linde NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2023Linde ReduceBaader Bank
19.01.2023Linde ReduceBaader Bank
27.10.2022Linde ReduceBaader Bank
25.10.2022Linde ReduceBaader Bank
18.10.2022Linde ReduceBaader Bank

