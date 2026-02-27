So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein

Werte in diesem Artikel

Linde Experten haben ihre Einschätzung der Linde-Aktie veröffentlicht.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 523,18 USD beziffert, während der aktuelle Linde-Kurs an der Börse NAS bei 508,08 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 537,00 USD 5,69 25.02.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 535,00 USD 5,30 20.02.2026 Bernstein Research 537,00 USD 5,69 19.02.2026 Bernstein Research 537,00 USD 5,69 18.02.2026 DZ BANK - - 09.02.2026 JP Morgan Chase & Co. 455,00 USD -10,45 06.02.2026 UBS AG 550,00 USD 8,25 06.02.2026 Jefferies & Company Inc. 535,00 USD 5,30 06.02.2026 Bernstein Research 519,00 USD 2,15 05.02.2026

Redaktion finanzen.net