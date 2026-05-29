So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein

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10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Linde-Aktie veröffentlicht.

10 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 561,80 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Linde auf 497,69 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 561,00 USD 12,72 07.05.2026 DZ BANK - - 06.05.2026 Bernstein Research 561,00 USD 12,72 05.05.2026 Jefferies & Company Inc. 535,00 USD 7,50 04.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 530,00 USD 6,49 04.05.2026 UBS AG 600,00 USD 20,56 04.05.2026 Bernstein Research 561,00 USD 12,72 04.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 585,00 USD 17,54 04.05.2026

Redaktion finanzen.net