So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Linde-Aktie veröffentlicht.
10 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 561,80 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Linde auf 497,69 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|561,00 USD
|12,72
|07.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.05.2026
|Bernstein Research
|561,00 USD
|12,72
|05.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|535,00 USD
|7,50
|04.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|530,00 USD
|6,49
|04.05.2026
|UBS AG
|600,00 USD
|20,56
|04.05.2026
|Bernstein Research
|561,00 USD
|12,72
|04.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|585,00 USD
|17,54
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent