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So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
423,40 EUR -5,20 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

10 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Linde-Aktie veröffentlicht.

10 Experten stufen die Linde-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 561,80 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Linde auf 497,69 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research561,00 USD12,7207.05.2026
DZ BANK--06.05.2026
Bernstein Research561,00 USD12,7205.05.2026
Jefferies & Company Inc.535,00 USD7,5004.05.2026
JP Morgan Chase & Co.530,00 USD6,4904.05.2026
UBS AG600,00 USD20,5604.05.2026
Bernstein Research561,00 USD12,7204.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.585,00 USD17,5404.05.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
07.05.2026Linde OutperformBernstein Research
06.05.2026Linde HaltenDZ BANK
05.05.2026Linde OutperformBernstein Research
04.05.2026Linde BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Linde OutperformBernstein Research
05.05.2026Linde OutperformBernstein Research
04.05.2026Linde BuyJefferies & Company Inc.
04.05.2026Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.05.2026Linde BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Linde HaltenDZ BANK
26.03.2026Linde HaltenDZ BANK
09.02.2026Linde HaltenDZ BANK
06.02.2026Linde NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Linde NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2023Linde ReduceBaader Bank
19.01.2023Linde ReduceBaader Bank
27.10.2022Linde ReduceBaader Bank
25.10.2022Linde ReduceBaader Bank
18.10.2022Linde ReduceBaader Bank

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