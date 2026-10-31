So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein
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13 Analysten gaben ihre Einschätzung der Linde-Aktie preis.
13 Experten raten die Linde-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 570,85 USD, was einem Anstieg von 56,61 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 514,24 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|591,00 USD
|14,93
|30.10.2026
|Bernstein Research
|569,00 USD
|10,65
|30.10.2026
|Bernstein Research
|562,00 USD
|9,29
|29.10.2026
|Bernstein Research
|562,00 USD
|9,29
|20.10.2026
|Bernstein Research
|563,00 USD
|9,48
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|575,00 USD
|11,82
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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