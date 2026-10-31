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So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
462.60 EUR 11.40 EUR 2.53 %
Charts | News | Analysen

13 Analysten gaben ihre Einschätzung der Linde-Aktie preis.

13 Experten raten die Linde-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 570,85 USD, was einem Anstieg von 56,61 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Linde-Aktie von 514,24 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.591,00 USD14,9330.10.2026
Bernstein Research569,00 USD10,6530.10.2026
Bernstein Research562,00 USD9,2929.10.2026
Bernstein Research562,00 USD9,2920.10.2026
Bernstein Research563,00 USD9,4814.10.2026
Deutsche Bank AG575,00 USD11,8205.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Linde Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
29.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
20.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
14.10.26 Linde Outperform Bernstein Research

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