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So schätzen die Analysten die Zukunft der National Grid-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
13.50 EUR 0.42 EUR 3.21 %
Charts | News | Analysen

Im September 2026 haben 2 Experten die National Grid-Aktie analysiert.

2 Experten stufen die National Grid-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 661,55 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 650,10 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 11,46 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research13,10 GBP14,3625.09.2026
Bernstein Research1.310,00 GBP11.336,0515.09.2026

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
03.08.26 National Grid Sell UBS AG
03.08.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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