So schätzen die Analysten die Zukunft der National Grid-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
Im September 2026 haben 2 Experten die National Grid-Aktie analysiert.
2 Experten stufen die National Grid-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 661,55 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 650,10 GBP zum aktuellen LSE-Stand der National Grid-Aktie von 11,46 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|13,10 GBP
|14,36
|25.09.2026
|Bernstein Research
|1.310,00 GBP
|11.336,05
|15.09.2026
Redaktion finanzen.net
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