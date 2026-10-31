So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein

Aktie unter der Lupe

31.10.26 22:30 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Netflix-Aktie in den Fokus genommen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,39 USD, was einem Anstieg von 21,31 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 62,08 USD gleichkommt.

23 Experten empfehlen die Netflix-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

28 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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