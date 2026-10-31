So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Netflix-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
28 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.
23 Experten empfehlen die Netflix-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,39 USD, was einem Anstieg von 21,31 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 62,08 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|UBS AG
|100,00 USD
|61,08
|21.10.2026
|Bernstein Research
|80,00 USD
|28,87
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|81,00 USD
|30,48
|21.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|84,00 USD
|35,31
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 USD
|36,92
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 USD
|36,92
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 USD
|36,92
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com