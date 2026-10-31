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So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Netflix-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
56.12 EUR 1.03 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen

28 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.

23 Experten empfehlen die Netflix-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,39 USD, was einem Anstieg von 21,31 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 62,08 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--22.10.2026
UBS AG100,00 USD61,0821.10.2026
Bernstein Research80,00 USD28,8721.10.2026
JP Morgan Chase & Co.81,00 USD30,4821.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.84,00 USD35,3121.10.2026
Jefferies & Company Inc.85,00 USD36,9221.10.2026
Jefferies & Company Inc.85,00 USD36,9215.10.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 USD36,9207.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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