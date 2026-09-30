So schätzen die Analysten die Zukunft der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,50 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) auf 35,70 GBP beläuft.

3 Experten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell) -Aktie veröffentlicht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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