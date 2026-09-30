So schätzen die Analysten die Zukunft der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein
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Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,50 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) auf 35,70 GBP beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|35,00 GBP
|-1,95
|25.09.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|12,06
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|26,07
|14.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|-
|-
|11.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|36,00 GBP
|0,85
|08.09.2026
|Barclays Capital
|47,00 GBP
|31,67
|04.09.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|12,06
|04.09.2026
Redaktion finanzen.net
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