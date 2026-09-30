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So schätzen die Analysten die Zukunft der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
41.60 EUR -0.77 EUR -1.82 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,50 GBP beziffert, während sich der aktuelle LSE-Aktienkurs von Shell (ex Royal Dutch Shell) auf 35,70 GBP beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG35,00 GBP-1,9525.09.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP12,0624.09.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP26,0714.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.--11.09.2026
JP Morgan Chase & Co.36,00 GBP0,8508.09.2026
Barclays Capital47,00 GBP31,6704.09.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP12,0604.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News

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Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
25.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
24.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
14.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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