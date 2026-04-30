So schätzen die Analysten die Zukunft der Visa-Aktie ein

Analysteneinschätzungen

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Visa-Aktie abgegeben.

11 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Visa veröffentlicht.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Visa mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 389,55 USD für die Visa-Aktie, was einem Anstieg von 59,71 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 329,84 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 410,00 USD 24,30 29.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 420,00 USD 27,33 29.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 400,00 USD 21,27 21.04.2026

Redaktion finanzen.net