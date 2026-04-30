So schätzen die Analysten die Zukunft der Visa-Aktie ein
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Visa-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
11 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Visa veröffentlicht.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Visa mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 389,55 USD für die Visa-Aktie, was einem Anstieg von 59,71 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 329,84 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|410,00 USD
|24,30
|29.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|420,00 USD
|27,33
|29.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|400,00 USD
|21,27
|21.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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