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Analysteneinschätzungen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Visa-Aktie ein

30.04.26 22:30 Uhr
So schätzen die Analysten die Zukunft der Visa-Aktie ein | finanzen.net

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Visa-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
281,85 EUR -6,95 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

11 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Visa veröffentlicht.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Visa mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 389,55 USD für die Visa-Aktie, was einem Anstieg von 59,71 USD zum aktuellen NYSE-Kurs in Höhe von 329,84 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG410,00 USD24,3029.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.420,00 USD27,3329.04.2026
JP Morgan Chase & Co.400,00 USD21,2721.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Visa BuyUBS AG
29.04.2026Visa BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2026Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Visa BuyUBS AG
21.01.2026Visa KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Visa BuyUBS AG
29.04.2026Visa BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2026Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Visa BuyUBS AG
21.01.2026Visa KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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