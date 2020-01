So schlagen sich Bonus-Zertifikate

Bonus-Zertifikate zahlen bei Fa¨lligkeit einen Bonusbetrag, sofern der Basiswert die festgesetzte Barriere im entsprechenden Beobachtungszeitraum nicht erreicht oder durchbrochen hat. Trotzdem bleibt die Mo¨glichkeit erhalten, an Aufwa¨rtsbewegungen des Basiswertes unbegrenzt teilzuhaben. Wird die Barriere verletzt, drohen jedoch Verluste.

In Phasen stark steigender Kurse halten Bonus- Zertifikate nicht ganz mit der Wertentwicklung des Basiswertes mit. In moderaten Abwa¨rtsphasen werden Verluste abgefedert. Bei stark fallenden Kursen mit Anna¨herung an die Barriere verlieren sie u¨berdurchschnittlich. Im Dezember 2019 zeig- ten sich beide der erstgenannten Effekte: In der ersten Monatsha¨lfte konnten Verluste abgefedert werden, in der zweiten hinkte der Bonus-Index der Kursentwicklung des Euro Stoxx 50 hinterher. Unter dem Strich erwirtschaftete der Bonus-Index so auf Monatssicht nur eine Rendite von 0,74 Prozent ein, wa¨hrend es der Euro Stoxx 50 auf ein Kursplus von 1,21 Prozent schaffte. Die Barriere sank von 2.114 auf 2.107 Punkte. Der Bonuslevel legte von 4.196 auf 4.240 Za¨hler zu. Die Laufzeit verku¨rzte sich von 842 auf 812 Tage.

Langfristig machten sich Bonus-Zertifikate be- zahlt. Seit Auflage im Jahr 2006 erzielte der Bonus- Index ein ja¨hrliches Plus von 2,89 Prozent.Der Euro Stoxx 50 erwirtschaftete im gleichen Zeitraum nur eine Rendite von 0,28 Prozent. Die Volatilita¨t des Bonus-Indexes (20,99 Prozent) ist etwas geringer als die des Euro Stoxx 50 (21,81 Prozent).