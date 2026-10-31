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Analysen des Monats

So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

Die Bewertungen der Analysten für die Alphabet C (ex Google)-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
250.20 EUR -0.80 EUR -0.32 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 3 Experten die Alphabet C (ex Google)-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Alphabet C (ex Google) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 393,33 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 115,11 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 278,22 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--29.10.2026
DZ BANK--21.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Aktuelle Alphabet C (ex Google) Aktie News

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Alphabet C (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
21.10.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG

Information

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