So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein
Die Bewertungen der Analysten für die Alphabet C (ex Google)-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2026 haben 3 Experten die Alphabet C (ex Google)-Aktie analysiert.
2 Experten empfehlen die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Alphabet C (ex Google) mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 393,33 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 115,11 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 278,22 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
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|29.10.2026
|DZ BANK
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|21.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images