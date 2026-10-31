So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

Analysen des Monats

31.10.26 22:30 Uhr

Die Bewertungen der Analysten für die Alphabet C (ex Google)-Aktie im Überblick.

Im Oktober 2026 haben 3 Experten die Alphabet C (ex Google)-Aktie analysiert.

2 Experten empfehlen die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Alphabet C (ex Google) mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 393,33 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 115,11 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 278,22 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 29.10.2026 DZ BANK - - 21.10.2026

Redaktion Finanzen.net