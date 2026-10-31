So stuften die Analysten die AUMOVIO-Aktie im vergangenen Monat ein
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Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von AUMOVIO wie folgt eingeschätzt.
4 Analysten empfehlen die AUMOVIO-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,46 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 33,70 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|44,00 EUR
|30,56
|09.10.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|63,20
|06.10.2026
|Bernstein Research
|54,00 EUR
|60,24
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|83,98
|05.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|42,30 EUR
|25,52
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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