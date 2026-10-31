So stuften die Analysten die AUMOVIO-Aktie im vergangenen Monat ein

31.10.26 18:00 Uhr

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Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von AUMOVIO wie folgt eingeschätzt.

4 Analysten empfehlen die AUMOVIO-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,46 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 33,70 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 44,00 EUR 30,56 09.10.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 63,20 06.10.2026 Bernstein Research 54,00 EUR 60,24 05.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 83,98 05.10.2026 Jefferies & Company Inc. 42,30 EUR 25,52 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net