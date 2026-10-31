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So stuften die Analysten die AUMOVIO-Aktie im vergangenen Monat ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
33.90 EUR -0.10 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen Oktober haben 5 Experten die Aktie von AUMOVIO wie folgt eingeschätzt.

4 Analysten empfehlen die AUMOVIO-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 51,46 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der AUMOVIO-Aktie von 33,70 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG44,00 EUR30,5609.10.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR63,2006.10.2026
Bernstein Research54,00 EUR60,2405.10.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR83,9805.10.2026
Jefferies & Company Inc.42,30 EUR25,5205.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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AUMOVIO Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUMOVIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 AUMOVIO Buy UBS AG
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
05.10.26 AUMOVIO Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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