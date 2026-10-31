So stuften die Analysten die Befesa-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Befesa-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2026 haben 7 Experten die Befesa-Aktie analysiert.
6 Experten raten die Befesa-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Befesa mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 47,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Befesa auf 37,00 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|53,00 EUR
|43,24
|30.10.2026
|UBS AG
|55,00 EUR
|48,65
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|18,92
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|18,92
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|39,00 EUR
|5,41
|20.10.2026
|UBS AG
|50,00 EUR
|35,14
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|44,00 EUR
|18,92
|13.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Befesa