So stuften die Analysten die Befesa-Aktie im vergangenen Monat ein

Aktienprognosen

31.10.26 18:00 Uhr

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Befesa-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel

Im Oktober 2026 haben 7 Experten die Befesa-Aktie analysiert.

6 Experten raten die Befesa-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Befesa mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 47,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Befesa auf 37,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 53,00 EUR 43,24 30.10.2026 UBS AG 55,00 EUR 48,65 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR 18,92 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR 18,92 28.10.2026 Deutsche Bank AG 39,00 EUR 5,41 20.10.2026 UBS AG 50,00 EUR 35,14 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 EUR 18,92 13.10.2026

Redaktion Finanzen.net