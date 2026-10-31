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Aktienprognosen

So stuften die Analysten die Befesa-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Befesa-Aktie im vergangenen Monat ein

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Befesa-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Befesa
37.40 EUR 0.40 EUR 1.08 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 7 Experten die Befesa-Aktie analysiert.

6 Experten raten die Befesa-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Befesa mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 47,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Befesa auf 37,00 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.53,00 EUR43,2430.10.2026
UBS AG55,00 EUR48,6529.10.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 EUR18,9229.10.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 EUR18,9228.10.2026
Deutsche Bank AG39,00 EUR5,4120.10.2026
UBS AG50,00 EUR35,1413.10.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 EUR18,9213.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Befesa

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Befesa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Befesa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Befesa Buy UBS AG
29.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG

Information

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