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Analysteneinschätzungen

So stuften die Analysten die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat ein

30.06.26 22:30 Uhr
So stuften die Analysten die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat ein | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Broadcom-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
333,10 EUR 7,95 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 22 Experten ihre Einschätzung der Broadcom-Aktie veröffentlicht.

19 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Broadcom mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 513,82 USD für die Broadcom-Aktie, was einem Anstieg von 136,07 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 377,75 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.550,00 USD45,6030.06.2026
JP Morgan Chase & Co.580,00 USD53,5417.06.2026
Jefferies & Company Inc.550,00 USD45,6004.06.2026
JP Morgan Chase & Co.580,00 USD53,5404.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.525,00 USD38,9804.06.2026
RBC Capital Markets400,00 USD5,8904.06.2026
UBS AG485,00 USD28,3904.06.2026
Bernstein Research550,00 USD45,6004.06.2026
Deutsche Bank AG515,00 USD36,3304.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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DatumMeistgelesen

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
30.06.2026Broadcom BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2026Broadcom OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Broadcom BuyJefferies & Company Inc.
04.06.2026Broadcom OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Broadcom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.06.2026Broadcom BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2026Broadcom OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Broadcom BuyJefferies & Company Inc.
04.06.2026Broadcom OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.06.2026Broadcom BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.06.2026Broadcom Sector PerformRBC Capital Markets
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
DatumRatingAnalyst

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