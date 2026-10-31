So stuften die Analysten die Douglas-Aktie im vergangenen Monat ein
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Im Oktober 2026 haben 2 Experten die Douglas-Aktie analysiert.
1 Experte empfiehlt die Douglas-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Douglas mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Douglas ein Kursziel von 9,000 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,26 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 7,740 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|8,00 EUR
|3,36
|27.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,00 EUR
|29,20
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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