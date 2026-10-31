So stuften die Analysten die Douglas-Aktie im vergangenen Monat ein

31.10.26 18:00 Uhr

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Im Oktober 2026 haben 2 Experten die Douglas-Aktie analysiert.

1 Experte empfiehlt die Douglas-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Douglas mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Douglas ein Kursziel von 9,000 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,26 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 7,740 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 8,00 EUR 3,36 27.10.2026 Jefferies & Company Inc. 10,00 EUR 29,20 15.10.2026

Redaktion Finanzen.net