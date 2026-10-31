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So stuften die Analysten die Douglas-Aktie im vergangenen Monat ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
7.58 EUR -0.03 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 2 Experten die Douglas-Aktie analysiert.

1 Experte empfiehlt die Douglas-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Douglas mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Douglas ein Kursziel von 9,000 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 1,26 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 7,740 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG8,00 EUR3,3627.10.2026
Jefferies & Company Inc.10,00 EUR29,2015.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Douglas Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Douglas Neutral UBS AG
15.10.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Douglas Neutral UBS AG
09.09.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.

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