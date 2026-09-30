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Aussichten

So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur ING Group-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
31.32 EUR -0.52 EUR -1.65 %
Charts | News | Analysen

1 Analysten gaben ihre Einschätzung der ING Group-Aktie preis.

1 Experte rät die ING Group-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,30 EUR beziffert, während sich der aktuelle EAM-Aktienkurs von ING Group auf 31,73 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.--18.09.2026
JP Morgan Chase & Co.36,30 EUR14,4208.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.09.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

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