So stuften die Analysten die ING Group-Aktie im vergangenen Monat ein
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur ING Group-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
1 Analysten gaben ihre Einschätzung der ING Group-Aktie preis.
1 Experte rät die ING Group-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,30 EUR beziffert, während sich der aktuelle EAM-Aktienkurs von ING Group auf 31,73 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|18.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|36,30 EUR
|14,42
|08.09.2026
Redaktion finanzen.net
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