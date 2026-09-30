So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein

30.09.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 GBP für die International Consolidated Airlines-Aktie, was einem Anstieg von 1,12 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 4,377 GBP entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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