So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein
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International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 GBP für die International Consolidated Airlines-Aktie, was einem Anstieg von 1,12 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 4,377 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|25,66
|28.09.2026
|Bernstein Research
|5,50 GBP
|25,66
|24.09.2026
Redaktion finanzen.net
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