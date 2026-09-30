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So stuften die Analysten die International Consolidated Airlines-Aktie im vergangenen Monat ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
5.05 EUR 0.01 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen

International Consolidated Airlines Experten haben ihre Einschätzung der International Consolidated Airlines-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 5,500 GBP für die International Consolidated Airlines-Aktie, was einem Anstieg von 1,12 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 4,377 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research5,50 GBP25,6628.09.2026
Bernstein Research5,50 GBP25,6624.09.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle International Consolidated Airlines Aktie News

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
21.08.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
20.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research

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