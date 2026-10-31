So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die JOST Werke-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der JOST Werke-Aktie preis.
2 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 80,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 23,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von JOST Werke in Höhe von 56,30 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|80,00 EUR
|42,10
|27.10.2026
|Deutsche Bank AG
|80,00 EUR
|42,10
|16.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: JOST Werke