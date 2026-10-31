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Unter der Lupe

So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein

Experten haben im abgelaufenen Monat die JOST Werke-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
57.80 EUR -0.10 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der JOST Werke-Aktie preis.

2 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 80,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 23,70 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von JOST Werke in Höhe von 56,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research80,00 EUR42,1027.10.2026
Deutsche Bank AG80,00 EUR42,1016.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JOST Werke

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JOST Werke nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 JOST Werke Buy Warburg Research
16.10.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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