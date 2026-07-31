So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.
27 Experten raten die Microsoft-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,33 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 464,72 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|525,00 USD
|12,97
|31.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|550,00 USD
|18,35
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|37,72
|30.07.2026
|UBS AG
|480,00 USD
|3,29
|27.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|575,00 USD
|23,73
|21.07.2026
|Deutsche Bank AG
|550,00 USD
|18,35
|20.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com
Aktuelle Microsoft Aktie News
Microsoft Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG