So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein

Buy, hold, sell?

31.07.26 22:30 Uhr

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,33 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 464,72 USD liegt.

Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Analyse der Microsoft -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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