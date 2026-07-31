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So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Microsoft-Aktie im vergangenen Monat ein

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Microsoft-Aktie geworfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
404.45 EUR 12.30 EUR 3.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 27 Experten ihre Analyse der Microsoft-Aktie abgegeben.

27 Experten raten die Microsoft-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 551,33 USD beziffert, während der aktuelle Microsoft-Kurs an der Börse NAS bei 464,72 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG525,00 USD12,9731.07.2026
DZ BANK--31.07.2026
JP Morgan Chase & Co.550,00 USD18,3530.07.2026
RBC Capital Markets640,00 USD37,7230.07.2026
UBS AG480,00 USD3,2927.07.2026
Jefferies & Company Inc.575,00 USD23,7321.07.2026
Deutsche Bank AG550,00 USD18,3520.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Microsoft Buy UBS AG