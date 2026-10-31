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So stuften die Analysten die National Grid-Aktie im vergangenen Monat ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
15.15 EUR 0.12 EUR 0.80 %
Charts | News | Analysen

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur National Grid-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten die National Grid-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Analyst hält die National Grid-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 13,07 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,53 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 12,55 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG11,10 GBP-11,5220.10.2026
JP Morgan Chase & Co.13,10 GBP4,4212.10.2026
Jefferies & Company Inc.13,00 GBP3,6305.10.2026
RBC Capital Markets13,75 GBP9,6105.10.2026
JP Morgan Chase & Co.14,40 GBP14,7905.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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National Grid Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
12.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.

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