So stuften die Analysten die National Grid-Aktie im vergangenen Monat ein

31.10.26 18:00 Uhr

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur National Grid-Aktie veröffentlicht.

2 Experten raten die National Grid-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Analyst hält die National Grid-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 13,07 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,53 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 12,55 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 11,10 GBP -11,52 20.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 13,10 GBP 4,42 12.10.2026 Jefferies & Company Inc. 13,00 GBP 3,63 05.10.2026 RBC Capital Markets 13,75 GBP 9,61 05.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 14,40 GBP 14,79 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net