So stuften die Analysten die National Grid-Aktie im vergangenen Monat ein
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5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur National Grid-Aktie veröffentlicht.
2 Experten raten die National Grid-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein, 1 Analyst hält die National Grid-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für National Grid ein Kursziel von 13,07 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,53 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 12,55 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|11,10 GBP
|-11,52
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|13,10 GBP
|4,42
|12.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|13,00 GBP
|3,63
|05.10.2026
|RBC Capital Markets
|13,75 GBP
|9,61
|05.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|14,40 GBP
|14,79
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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