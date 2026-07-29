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So stuften die Analysten die Porsche vz-Aktie im vergangenen Monat ein

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.67 EUR -1.64 EUR -3.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Porsche vz Experten haben ihre Einschätzung der Porsche vz-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Porsche vz auf 42,44 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research47,00 EUR10,7430.07.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR17,8129.07.2026
RBC Capital Markets46,00 EUR8,3929.07.2026
Bernstein Research45,00 EUR6,0329.07.2026
Bernstein Research45,00 EUR6,0329.07.2026
Jefferies & Company Inc.41,00 EUR-3,3929.07.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR6,0313.07.2026
RBC Capital Markets41,00 EUR-3,3910.07.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR17,8110.07.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR17,8103.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Porsche vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Porsche vz Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 Porsche vz Market-Perform Bernstein Research