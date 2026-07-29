So stuften die Analysten die Porsche vz-Aktie im vergangenen Monat ein

31.07.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

Porsche vz Experten haben ihre Einschätzung der Porsche vz-Aktie veröffentlicht.

4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Porsche vz auf 42,44 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 47,00 EUR 10,74 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 17,81 29.07.2026 RBC Capital Markets 46,00 EUR 8,39 29.07.2026 Bernstein Research 45,00 EUR 6,03 29.07.2026 Bernstein Research 45,00 EUR 6,03 29.07.2026 Jefferies & Company Inc. 41,00 EUR -3,39 29.07.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR 6,03 13.07.2026 RBC Capital Markets 41,00 EUR -3,39 10.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 17,81 10.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 17,81 03.07.2026

Redaktion finanzen.net