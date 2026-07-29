So stuften die Analysten die Porsche vz-Aktie im vergangenen Monat ein
Werte in diesem Artikel
Porsche vz Experten haben ihre Einschätzung der Porsche vz-Aktie veröffentlicht.
4 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 46,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Porsche vz auf 42,44 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|10,74
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|17,81
|29.07.2026
|RBC Capital Markets
|46,00 EUR
|8,39
|29.07.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|6,03
|29.07.2026
|Bernstein Research
|45,00 EUR
|6,03
|29.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|41,00 EUR
|-3,39
|29.07.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|6,03
|13.07.2026
|RBC Capital Markets
|41,00 EUR
|-3,39
|10.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|17,81
|10.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|50,00 EUR
|17,81
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Porsche vz. Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz Market-Perform
|Bernstein Research