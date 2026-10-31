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Expertenmeinungen

So stuften die Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im vergangenen Monat ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
69.50 EUR -5.05 EUR -6.77 %
Charts | News | Analysen

9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 97,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 27,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 69,60 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG104,00 EUR49,4330.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)102,00 EUR46,5530.10.2026
UBS AG74,00 EUR6,3229.10.2026
Baader Bank85,00 EUR22,1329.10.2026
Jefferies & Company Inc.97,00 EUR39,3729.10.2026
Warburg Research120,00 EUR72,4107.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)102,00 EUR46,5507.10.2026
Baader Bank85,00 EUR22,1305.10.2026
Deutsche Bank AG104,00 EUR49,4302.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Aktuelle Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie News

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
29.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
29.10.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

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