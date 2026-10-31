So stuften die Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie im vergangenen Monat ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie in den Fokus genommen.
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9 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.
8 Experten stufen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 97,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 27,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie von 69,60 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|104,00 EUR
|49,43
|30.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|102,00 EUR
|46,55
|30.10.2026
|UBS AG
|74,00 EUR
|6,32
|29.10.2026
|Baader Bank
|85,00 EUR
|22,13
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|97,00 EUR
|39,37
|29.10.2026
|Warburg Research
|120,00 EUR
|72,41
|07.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|102,00 EUR
|46,55
|07.10.2026
|Baader Bank
|85,00 EUR
|22,13
|05.10.2026
|Deutsche Bank AG
|104,00 EUR
|49,43
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Redcare Pharmacy