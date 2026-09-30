So stuften die Analysten die RENK-Aktie im vergangenen Monat ein

30.09.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 66,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 28,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von RENK in Höhe von 37,72 EUR.

Die RENK -Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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