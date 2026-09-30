So stuften die Analysten die RENK-Aktie im vergangenen Monat ein
Werte in diesem Artikel
Die RENK-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 66,33 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 28,61 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von RENK in Höhe von 37,72 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|64,37
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|90,88
|25.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|65,00 EUR
|72,32
|18.09.2026
Redaktion finanzen.net
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