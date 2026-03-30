So stuften die Analysten die Rolls-Royce-Aktie im vergangenen Monat ein
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Die Rolls-Royce-Aktie wurde im März 2026 von 3 Analysten analysiert.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Rolls-Royce-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,67 GBP, was einem Anstieg von 2,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 11,32 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|14,00 GBP
|23,67
|25.03.2026
|RBC Capital Markets
|14,50 GBP
|28,09
|23.03.2026
|Bernstein Research
|-
|-
|09.03.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12,50 GBP
|10,42
|04.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|KO
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