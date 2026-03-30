So stuften die Analysten die Rolls-Royce-Aktie im vergangenen Monat ein

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Die Rolls-Royce-Aktie wurde im März 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Rolls-Royce-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,67 GBP, was einem Anstieg von 2,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 11,32 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 14,00 GBP 23,67 25.03.2026 RBC Capital Markets 14,50 GBP 28,09 23.03.2026 Bernstein Research - - 09.03.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 12,50 GBP 10,42 04.03.2026

Redaktion finanzen.net