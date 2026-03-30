DAX22.680 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7300 +1,8%Nas21.517 +3,5%Bitcoin59.107 +1,5%Euro1,1555 +0,8%Öl118,5 +3,6%Gold4.651 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Eli Lilly, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Diese Geschäftseinheit wird laut einem Analysten oft zu Unrecht übersehen NVIDIA-Aktie im Fokus: Diese Geschäftseinheit wird laut einem Analysten oft zu Unrecht übersehen
Siemens Energy-Aktie mit Aufschlägen: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen Siemens Energy-Aktie mit Aufschlägen: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So stuften die Analysten die Rolls-Royce-Aktie im vergangenen Monat ein

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,96 EUR 0,26 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie wurde im März 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der Rolls-Royce-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 13,67 GBP, was einem Anstieg von 2,35 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 11,32 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.14,00 GBP23,6725.03.2026
RBC Capital Markets14,50 GBP28,0923.03.2026
Bernstein Research--09.03.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)12,50 GBP10,4204.03.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
25.03.2026Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.03.2026Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
27.02.2026Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026Rolls-Royce OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.03.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
04.03.2026Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
17.02.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
06.01.2026Rolls-Royce Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce Plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen