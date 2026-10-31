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Kursziel & Co.

So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein

So haben Experten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
137.38 EUR 3.38 EUR 2.52 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 9 Experten die T-Mobile US-Aktie analysiert.

4 Experten stufen die T-Mobile US-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 200,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 156,44 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG235,00 USD50,2229.10.2026
JP Morgan Chase & Co.235,00 USD50,2229.10.2026
Bernstein Research180,00 USD15,0629.10.2026
Bernstein Research180,00 USD15,0621.10.2026
Bernstein Research180,00 USD15,0613.10.2026
Bernstein Research220,00 USD40,6308.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Aktuelle T-Mobile US Aktie News

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T-Mobile US Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 T-Mobile US Buy UBS AG
29.10.26 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research

Information

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