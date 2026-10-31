So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein

Kursziel & Co.

31.10.26 22:30 Uhr

So haben Experten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel

Im Oktober 2026 haben 9 Experten die T-Mobile US-Aktie analysiert.

4 Experten stufen die T-Mobile US-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 200,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 156,44 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 235,00 USD 50,22 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 235,00 USD 50,22 29.10.2026 Bernstein Research 180,00 USD 15,06 29.10.2026 Bernstein Research 180,00 USD 15,06 21.10.2026 Bernstein Research 180,00 USD 15,06 13.10.2026 Bernstein Research 220,00 USD 40,63 08.10.2026

Redaktion Finanzen.net