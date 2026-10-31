So stuften die Analysten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat ein
So haben Experten die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
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Im Oktober 2026 haben 9 Experten die T-Mobile US-Aktie analysiert.
4 Experten stufen die T-Mobile US-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von T-Mobile US mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 200,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 156,44 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|235,00 USD
|50,22
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|235,00 USD
|50,22
|29.10.2026
|Bernstein Research
|180,00 USD
|15,06
|29.10.2026
|Bernstein Research
|180,00 USD
|15,06
|21.10.2026
|Bernstein Research
|180,00 USD
|15,06
|13.10.2026
|Bernstein Research
|220,00 USD
|40,63
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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