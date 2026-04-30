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Expertenprognosen

So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein

30.04.26 22:30 Uhr
So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
326,90 EUR 6,15 EUR 1,92%
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Die Tesla-Aktie wurde im April 2026 von 24 Experten analysiert.

11 Analysten empfehlen die Tesla-Aktie mit Kaufen, 11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Tesla-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 400,63 USD, was einem erwarteten Anstieg von 19,00 USD zum aktuellen NAS-Stand der Tesla-Aktie von 381,63 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital360,00 USD-5,6728.04.2026
Deutsche Bank AG465,00 USD21,8527.04.2026
RBC Capital Markets475,00 USD24,4727.04.2026
JP Morgan Chase & Co.145,00 USD-62,0124.04.2026
UBS AG364,00 USD-4,6223.04.2026
Barclays Capital360,00 USD-5,6723.04.2026
DZ BANK--23.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.375,00 USD-1,7423.04.2026
Jefferies & Company Inc.350,00 USD-8,2923.04.2026
RBC Capital Markets475,00 USD24,4723.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.04.2026
Jefferies & Company Inc.350,00 USD-8,2920.04.2026
Barclays Capital360,00 USD-5,6717.04.2026
Barclays Capital360,00 USD-5,6715.04.2026
UBS AG352,00 USD-7,7614.04.2026
Deutsche Bank AG465,00 USD21,8509.04.2026
JP Morgan Chase & Co.145,00 USD-62,0107.04.2026
RBC Capital Markets500,00 USD31,0202.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

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Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
28.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
27.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026Tesla NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
27.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
23.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026Tesla NeutralUBS AG
23.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.04.2026Tesla HaltenDZ BANK
23.04.2026Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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