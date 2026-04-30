So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein

Expertenprognosen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Die Tesla-Aktie wurde im April 2026 von 24 Experten analysiert.

11 Analysten empfehlen die Tesla-Aktie mit Kaufen, 11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Tesla-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 400,63 USD, was einem erwarteten Anstieg von 19,00 USD zum aktuellen NAS-Stand der Tesla-Aktie von 381,63 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 360,00 USD -5,67 28.04.2026 Deutsche Bank AG 465,00 USD 21,85 27.04.2026 RBC Capital Markets 475,00 USD 24,47 27.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 145,00 USD -62,01 24.04.2026 UBS AG 364,00 USD -4,62 23.04.2026 Barclays Capital 360,00 USD -5,67 23.04.2026 DZ BANK - - 23.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 375,00 USD -1,74 23.04.2026 Jefferies & Company Inc. 350,00 USD -8,29 23.04.2026 RBC Capital Markets 475,00 USD 24,47 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.04.2026 Jefferies & Company Inc. 350,00 USD -8,29 20.04.2026 Barclays Capital 360,00 USD -5,67 17.04.2026 Barclays Capital 360,00 USD -5,67 15.04.2026 UBS AG 352,00 USD -7,76 14.04.2026 Deutsche Bank AG 465,00 USD 21,85 09.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 145,00 USD -62,01 07.04.2026 RBC Capital Markets 500,00 USD 31,02 02.04.2026

Redaktion finanzen.net