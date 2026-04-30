So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Tesla-Aktie wurde im April 2026 von 24 Experten analysiert.
11 Analysten empfehlen die Tesla-Aktie mit Kaufen, 11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 2 Analysten halten die Tesla-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 400,63 USD, was einem erwarteten Anstieg von 19,00 USD zum aktuellen NAS-Stand der Tesla-Aktie von 381,63 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-5,67
|28.04.2026
|Deutsche Bank AG
|465,00 USD
|21,85
|27.04.2026
|RBC Capital Markets
|475,00 USD
|24,47
|27.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|145,00 USD
|-62,01
|24.04.2026
|UBS AG
|364,00 USD
|-4,62
|23.04.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-5,67
|23.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|375,00 USD
|-1,74
|23.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|350,00 USD
|-8,29
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|475,00 USD
|24,47
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|350,00 USD
|-8,29
|20.04.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-5,67
|17.04.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-5,67
|15.04.2026
|UBS AG
|352,00 USD
|-7,76
|14.04.2026
|Deutsche Bank AG
|465,00 USD
|21,85
|09.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|145,00 USD
|-62,01
|07.04.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|31,02
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Tesla News
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com