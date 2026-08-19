DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.947 -0,6%Top 10 Crypto 9,49 +5,8%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 64.129 +2,5%Euro 1,1692 +0,1%Öl 93,3 -0,5%Gold 4.537 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

So viele Spiele des DFB-Pokals im Free-TV wie noch nie

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.16 EUR 0.03 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RTL
31.35 EUR -0.30 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - In der ersten Runde des DFB-Pokals gibt es so viele Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen wie noch nie. Das liegt vor allem am Sender RTL, der nach der Übernahme des Pay-TV-Senders Sky drei Begegnungen parallel im Free-TV zeigt. Alle 32 Partien des Cupwettbewerbs gibt es sowohl für Sky-Kunden als auch für Abonnenten des ebenfalls kostenpflichtigen Portals RTL+.

Werbung

Insgesamt sechs Spiele können Fußballfans ohne Zusatzkosten sehen. Dazu kommt noch der Supercup, der ebenfalls im Free-TV läuft. Zum Auftakt zeigt das ZDF am Freitag (20.45 Uhr) das Spiel Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart.

Weiter geht es am Samstag (15.30 Uhr) bei RTL mit dem Gastspiel von Zweitligist Hertha BSC beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Beim Supercup mit der Partie Borussia Dortmund gegen FC Bayern München geht später Sat.1 auf Sendung (20.45 Uhr).

Bayern und Dortmund gleich zweimal live

Das nächste RTL-Spiel ist am Montag (18.00 Uhr) das Gastspiel des 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers. Anschließend überträgt die ARD den Auftritt von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 beim Halleschen FC (20.45 Uhr).

Werbung

Eine Woche später geht es mit den beiden verbleibenden Partien der ersten Runde weiter. Borussia Dortmunds Gastspiel beim Oberligisten HEBC Hamburg am 1. September (20.45 Uhr) läuft bei RTL. Am Tag danach ist wieder die ARD dran und überträgt das Spiel des FC Bayern München beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (20.45 Uhr)./mrs/DP/mis

Aktuelle RTL Aktie News

Werbung

RTL Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.08.26 RTL Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
12.05.26 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.