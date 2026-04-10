Sobr Safe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sobr Safe präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -168,970 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sobr Safe im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 133,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -6,120 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sobr Safe ein EPS von -172,190 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Sobr Safe 0,44 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 0,21 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net