Sobr Safe: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Sobr Safe ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sobr Safe die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,41 USD gegenüber -1,440 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion Finanzen.net
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