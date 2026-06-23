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Social Media: Prien für 13 als gesetzliche Altersgrenze

24.06.26 12:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
493,95 EUR -3,05 EUR -0,61%
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BERLIN (dpa-AFX) - Familienministerin Karin Prien plädiert für eine gesetzliche Altersgrenze von 13 Jahren für die eigenständige Nutzung sozialer Medien wie TikTok, Instagram oder Snapchat. Das halte sie grundsätzlich für den richtigen Weg, teilte die CDU-Politikerin in Berlin mit./vsr/DP/jha

In eigener Sache

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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

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01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
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04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
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01.06.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
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05.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
04.05.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
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30.04.2026Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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