Social-Media-Verbot für Kids: Wüst hofft auf Konsens mit SPD

17.02.26 06:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
257,80 EUR -1,35 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
534,90 EUR -4,70 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Rufe nach Altersbeschränkungen für die Nutzung von Social Media werden lauter. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte dem Magazin "Focus": "Es wird höchste Zeit für eine wirksame Altersbeschränkung für Social Media, die Kinder im Alltag auch praktisch schützt." Der CDU-Politiker verwies darauf, dass Deutschland Alkohol, Tabak und Glücksspiel reguliere, "weil sie nachweislich Schaden anrichten". Wüst fügte hinzu: "Wenn soziale Medien nachweislich die psychische Gesundheit junger Menschen gefährden, dürfen wir nicht länger wegsehen."

Wüst setzt auf eine schnelle Einigung mit der SPD. Zu dem Thema gibt es Anträge für den am Freitag beginnenden CDU-Parteitag, auch die SPD hat Vorschläge präsentiert. "Auf der Basis kann schnell eine geeinte Position Deutschlands erarbeitet werden, um unsere Kinder besser zu schützen", betonte Wüst. "Ein Konsens der Mitte für eine Altersbeschränkung von Social Media wäre das richtige Zeichen."/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

