Social-Media-Verbot für Kids: Wüst hofft auf Konsens mit SPD

BERLIN (dpa-AFX) - Die Rufe nach Altersbeschränkungen für die Nutzung von Social Media werden lauter. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte dem Magazin "Focus": "Es wird höchste Zeit für eine wirksame Altersbeschränkung für Social Media, die Kinder im Alltag auch praktisch schützt." Der CDU-Politiker verwies darauf, dass Deutschland Alkohol, Tabak und Glücksspiel reguliere, "weil sie nachweislich Schaden anrichten". Wüst fügte hinzu: "Wenn soziale Medien nachweislich die psychische Gesundheit junger Menschen gefährden, dürfen wir nicht länger wegsehen."

Wer­bung Wer­bung

Wüst setzt auf eine schnelle Einigung mit der SPD. Zu dem Thema gibt es Anträge für den am Freitag beginnenden CDU-Parteitag, auch die SPD hat Vorschläge präsentiert. "Auf der Basis kann schnell eine geeinte Position Deutschlands erarbeitet werden, um unsere Kinder besser zu schützen", betonte Wüst. "Ein Konsens der Mitte für eine Altersbeschränkung von Social Media wäre das richtige Zeichen."/DP/zb