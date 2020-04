Societe Generale rutscht wegen Corona-Krise in rote Zahlen

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) (Société Générale (Societe Generale)) ist im ersten Quartal wegen der Folgen der Corona-Pandemie ins Minus gerutscht. Dies geht auf einen Einbruch des Geschäfts und einer deutlich erhöhten Risikovorsorge zurück. Unter dem Strich stand in den ersten drei Monaten ein Verlust von 326 Millionen Euro in den Büchern, wie die Bank am Donnerstag in Paris mitteilte. Vor einem Jahr hatte die SocGen noch 686 Millionen Euro verdient. Die Erträge seien um fast 17 Prozent auf 5,17 Milliarden Euro eingebrochen. Zudem musste die Risikovorsorge wegen möglicher Kreditausfälle mehr als verdreifacht werden. Die Bank stellte dafür 820 Millionen Euro zurück. Bankchef Fréderic Oudéa kündigte wegen der Corona-Krise weitere Sparmaßnahmen an./zb/stk