Soder Sportfiske Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Soder Sportfiske Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,380 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 65,4 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73,1 Millionen SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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