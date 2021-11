Söder: Clubs, Diskotheken und Bars müssen schließen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts der dramatischen Corona-Lage müssen in Bayern alle Clubs, Diskotheken, Bars und Schankwirtschaften für die nächsten drei Wochen schließen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag nach Beratungen der CSU-Freie-Wähler-Koalition in München an./ctt/gba/rol/mom/DP/mis