Söder - CSU wird konstruktiver Partner in Bundesregierung sein

Berlin (Reuters) - Der designierte CSU-Chef Markus Söder verspricht den Koalitionspartnern im Bund, künftig auf Querschüsse aus Bayern zu verzichten.

"Die Menschen hatten den Eindruck, Parteien streiten zu viel untereinander. Damit muss Schluss sein", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild" (Montagausgabe). In der großen Koalition in Berlin wolle die CSU ein konstruktiver Partner sein und etwas bewegen. Als Beispiele nannte Söder "eine echte Steuerreform, bezahlbaren Wohnraum, mehr Klimaschutz und eine gemeinsame Strategie für die Automobilindustrie".

Streitigkeiten in der Flüchtlingspolitik hatten das Verhältnis von CDU und CSU in den vergangenen Jahren immer wieder stark belastet. Am Wochenende übte die Union bei der CSU-Winterklausur in Seeon aber den Schulterschluss.