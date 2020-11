Söder erwartet von Auto-Milliarden Schub für die Wirtschaft

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--CSU-Chef Markus Söder hat die Beschlüsse des Autogipfels als "ein tolles Signal" begrüßt. Bayern habe sich sehr für die Verlängerung der Kaufprämie für Elektroautos bis 2025 eingesetzt, sagte der Ministerpräsident des Landes im Anschluss an eine Sitzung des Kabinetts in München. "Das wird auch der Wirtschaft sehr nutzen, denn wir spüren, dass die Auftragsbücher gerade bei der Elektromobilität voll sind", sagte Söder. "Deswegen wird das einen echten Schub für Bayern bringen."

"Echter Schub für Bayern"

Auch die Hilfen für die Zulieferer und das "Lkw-Recycling-Programm" fanden Söders Lob. Es gebe bereits eine Idee, wie damit etwa die Nutzfahrzeuge der Feuerwehr oder des Roten Kreuzes ausgetauscht werden könnten.

Bei den Gesprächen von Vertretern der Politik, der Autoindustrie und Gewerkschaften am Dienstagabend war auch die weitere Förderung von Plug-in-Hybriden, die sowohl einen Elektroantrieb als auch einen Verbrennungsmotor haben, bis 2025 beschlossen worden. Die Abwrackprämie für ältere Lkw gilt nicht nur für die Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit alternativen, sondern auch mit konventionellen Antrieben oder Dieseln, sofern sie mindestens der Abgasstufe Euro VI entsprechen. Insgesamt stellt die Bundesregierung weitere 3 Milliarden Euro für die Automobilindustrie bereit.

Lob für das Infektionsschutzgesetz

Söder lobte auch "ausdrücklich", dass am heutigen Mittwoch in Bundestag und Bundesrat das geplante neue Infektionsschutzgesetz - das sogenannte Dritte Bevölkerungsschutzgesetz - auf den Weg gebracht werden soll. Eine breitere gesetzliche Basis sei notwendig, "um Einzelfallverordnungen zu legitimieren, zumal in dem Gesetz mit zeitlichen Beschränkungen gearbeitet wird".

Die Corona-Fallzahlen stabilisierten sich zwar, aber es gebe weiterhin keinen Rückgang. Söder setzt daher auf weitere Beschlüsse bei der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch. Am Donnerstag nächster Woche soll dann das bayerische Kabinett die Umsetzung der Maßnahmen besprechen, am Freitag der Landtag in München beraten.

Bei der Klausurtagung des Ministerrats wurde auch der Haushaltsentwurf für das Land Bayern in Höhe von 70 Milliarden Euro beraten. Es sei gelungen, keine zusätzlichen Schulden über die bereits beantragten 20 Milliarden Euro hinaus aufzunehmen, sagte Söder. "Wir können nicht auf Dauer nur mit Schulden operieren und die junge Generation belasten", erklärte er. Allein 2 Milliarden Euro sollen aus einer Rücklage entnommen werden, die Bayern zuvor aufgebaut hatte.

Bayern plant Solaranlagenpflicht für Neubauten

Mit dem Budget soll etwa die Erhöhung des Etats für Wirtschaft und Forschung um 18 Prozent finanziert werden. Laut Söder ist dies "eine der größten Steigerungen je in der Geschichte". Der Wissenschaftsetat soll um fast 10 Prozent wachsen. Auch soll es mehr Geld für Familien sowie den Klima- und Artenschutz geben. Teil davon ist auch eine stärkere Förderung der Photovoltaik insbesondere auf staatlichen Gebäuden. Dazu sei geplant, Solaranlagen auf Neubauten in Bayern verpflichtend zu machen, sagte Söder.

