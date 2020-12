Söder fordert Bund-Länder-Treffen zu Corona vor Weihnachten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen ein erneutes Corona-Krisentreffen von den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung noch vor Weihnachten. Für Bayerns schärferen Corona-Kurs kam Unterstützung vom Deutschen Städtetag.

"Ich bin sicher, dass wir uns noch einmal vor Weihnachten treffen. Denn eines ist doch klar: Das jetzige System allein reicht nicht", sagte Söder am Montag im ARD-Morgenmagazin. "Jeden Tag gib es neue Infektionen und die Zahl der Todesfälle steigt. Also müssen wir noch einmal überlegen, ob es Sinn macht, einfach so bis 10. Januar zu warten. Wir müssen handeln, und ich glaube besser früher als später. Wenn man weiß, was man zu tun hat, dann muss man es rechtzeitig machen."

Söder hatte für sein Bundesland am Sonntag eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen verkündet, wie etwa Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren und eine Reduktion des Schulunterrichts. Diese seien die "schärfsten Maßnahmen, die es in ganz Deutschland gibt", so Söder. "Es ist nicht das, was wir uns wünschen, aber wir müssen das ja tun, was notwendig ist...Alle 4 Minuten stirbt jemand in Deutschland an Corona. Das können wir einfach so nicht akzeptieren, deswegen müssen wir handeln."

Städtetag plädiert für stärkeren Lockdown

Auch der Städtetag hält eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen für unumgänglich.

"Wenn eine Inzidenz erreicht ist von über 200 oder jetzt wie in Sachsen insgesamt von über 300, dann ist es dringend geboten auch noch einmal für einige Wochen einen stärkeren Lockdown zu machen", sagte der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, im ARD-Morgenmagazin. "Ich glaube, das muss sein. Anders kriegen wir die Infektionen nicht in den Griff. Vor allen Dingen die Krankenhaussituation verschärft sich. Und das kann nicht im Sinne unserer aller Gesundheit sein."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zollte Söders Vorgehen am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Respekt. Dieser und seine bayerische Regierung habe "in schwerer Lage umsichtig und entschlossen gehandelt", lobte Altmaier.

Am vergangenen Mittwoch haben sich Bund und Länder auf eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis zum 10. Januar 2021 verständigt. Auch hatten sie sich auf ein erneutes Bund-Länder-Treffen am 4. Januar 2021 geeinigt.

