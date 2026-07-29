DAX 25.460 -0,0%ESt50 6.249 -0,6%MSCI World 4.800 +0,1%Top 10 Crypto 8,40 -1,2%Nas 24.616 -1,0%Bitcoin 56.063 +0,0%Euro 1,1385 -0,1%Öl 90,3 +7,4%Gold 4.018 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Söder gratuliert Frei - und mahnt zu mehr Tempo in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Wahl des neuen Unionsfraktionsvorsitzenden Thorsten Frei mahnt CSU-Chef Markus Söder zu mehr Tempo bei den Reformen der schwarz-roten Koalition. Die Bundesregierung arbeite schneller als andere zuvor, aber "es reicht noch nicht angesichts der Herausforderungen", sagte der bayerische Ministerpräsident in Berlin.

Werbung

Noch habe auch nicht jeder gemerkt, "was wir alles Gute tun", fügte er hinzu. Deshalb schlage sich die Regierungsarbeit noch nicht in den Umfragen nieder. "Wie ist jetzt die Situation bei Wahlen? Die treibt uns alle um, die treibt jeden Abgeordneten um." Jetzt gehe es für Frei als Fraktionschef los, sagte Söder: "Das schöne Leben im Kanzleramt ist vorbei, jetzt beginnt die Kärrnerarbeit in der Fraktion."

Frei war mit einem Ergebnis von 91,9 Prozent zum Nachfolger von Jens Spahn an die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag gewählt worden. Spahn war im Zuge der Leihmutter-Affäre zurückgetreten. Im September sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin./vsr/DP/jha