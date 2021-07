Söder lästert über Grüne und Baerbock

UNTERHACHING (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat den Grünen und deren Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vorgeworfen, eigenen moralischen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. In einer Rede auf dem Bezirksparteitag der Oberbayern-CSU in Unterhaching bei München spielte Söder am Samstag unter anderem auf den Wirbel um Baerbocks Lebenslauf an. "Wer ständig anderen Vorschriften macht, könnte wenigstens seinen eigenen Lebenslauf gut organisieren", sagte Söder.

Die Menschen beginne die "ständige moralische Besserwisserei" der Grünen zu nerven, sagte der bayerische Ministerpräsident. "Die Grünen laufen mit dermaßen hohen moralischen Bugwellen durchs Land und mit einer selbsternannten Attitüde moralischer Gerechtigkeit", sagte er. Er fügte hinzu: "Wer andere ständig belehrt, muss auch selber genau die gleichen Maßstäbe einhalten, und das können die Grünen nicht."

Baerbock war in den vergangenen Wochen unter anderem wegen Korrekturen an ihrem Lebenslauf und umstrittener Passagen in ihrem kürzlich veröffentlichten Buch in die Kritik geraten. In bundesweiten Umfragen liegen die Grünen derzeit wieder klar hinter der Union./ctt/DP/he