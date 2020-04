Söder: Münchener Oktoberfest wird nicht stattfinden

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Münchner Oktoberfest wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das sagten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag.

"Es tut uns weh, es ist unglaublich schade. Aber wie so vieles in diesem Jahr - es ist kein normales Jahr, und weil es kein normales Jahr ist, ist es eben auch ein Jahr leider ohne die Wiesn", so Söder. "Wir wollen einfach auch da Bayern weiter beschützen.

Ein Bierzelt lebe davon, dass es kein Abstand gebe, dass getrunken und gesungen werde. Daher sei das gesundheitliche Risiko solch einer Veranstaltung und anderer Bierfeste zu groß.

Reiter sprach von einer "bitteren Pille" die auch negative wirtschaftliche Auswirkung auf München haben werde. Rund 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro an Umsatz würde während des Oktoberfests üblicherweise von Brauern, Wirten, Einzelhändlern, Hotels und Taxifahrern gemacht.

"Alle werden natürlich schmerzlich das Oktoberfest auch im Geldbeutel vermissen", so Reiter. "Es ist ein emotional schwieriger Moment und es ist auch ein ökonomisch schwieriger Moment für unsere Stadt."

Beide sicherten den Betroffenen Unternehmen wirtschaftliche Hilfen zu.

