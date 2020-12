Söder: Müssen bei Corona-Maßnahmen nachlegen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat vor dem Landesparlament für eine Zustimmung zu den strengeren Corona-Maßnahmen geworben. Die Verschärfung sei ab Mittwoch notwendig, weil die Corona-Infektionszahlen nicht runtergingen und die Trendumkehr noch fehle. Daher müsse man nachlegen.

"Die zweite Welle ist schlimmer als die erste. Die Folgen sind spürbar", so Söder in einer Regierungserklärung im bayerischen Landtag, wo am Nachmittag über die neuen Maßnahmen abgestimmt werden soll. "Die Lage ist sehr ernst." In Krankenhäusern drohten Überlastungen.

Der bisherige Teil-Lockdown sei eben nur ein "Teilerfolg" gewesen. Es gehe nun um das "Daheimbleiben" und darum, andere zu schützen. Auch nannte er die jüngsten Mahnungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen harten Lockdown gefordert hat, eine "eindrückliche Mahnung" an die Politik.

Söder hatte am Sonntag neue Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperren und eine Reduktion des Schulunterrichts vorgeschlagen. Laut Robert-Koch-Institut hat das Bundesland Bayern innerhalb Deutschlands zuletzt mit 177 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern die dritthöchste 7-Tage-Inzidenz, welche die Politik als Maßstab nimmt für Einschränkungen oder Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Ziel von Bund und Länder ist es, diese Inzidenz auf unter 50 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bei 100.000 Einwohnern zu bringen.

Der Spitzenreiter bei der Corona-Inzidenz Sachsen hat zuvor einen vierwöchigen harten Lockdown angekündigt. Dort sollen ab Montag Schulen, Kitas und weitgehend der Einzelhandel geschlossen werden. Auch einige andere Bundesländer, wie etwa Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Thüringen, haben am Dienstag strengerere Corona-Maßnahmen verkündigt.

