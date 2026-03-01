DAX23.304 -1,2%Est505.631 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +3,9%Nas22.118 -1,2%Bitcoin59.386 +3,6%Euro1,1583 +0,4%Öl101,7 +9,0%Gold5.095 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Söder sieht nach Landtagswahl keine Niederlage für die Union als Ganzes

09.03.26 14:19 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder sieht nach der Wahl in Baden-Württemberg mit dem hauchdünnen Vorsprung der Grünen keine Niederlage für die Union als Ganzes. Es habe sich ja an der Lage insgesamt nichts verändert - aber die CDU werde in der neuen Regierung in Stuttgart eine wichtigere Rolle spielen als vorher. "Ich sehe da jetzt keinen Rückschlag auf Bundesebene", sagte Söder nach einer CSU-Vorstandssitzung in München. Er forderte aber, man müsse nun gemeinsam "maximale Konzentration" auf das Thema Wirtschaft setzen - denn das Thema Migration sei unter Kontrolle.

Wer­bung

Söder gratulierte Cem Özdemir (Grüne) zum Wahlerfolg. Sie beide hätten ja das Vergnügen, künftig im Bundesrat und bei der Ministerpräsidentenkonferenz nebeneinanderzusitzen. Er wünsche ihm eine glückliche Hand - und er hoffe, dass aus einen "Bundeszentralisten" nun ein Föderaler werde. Er setze "mit der Zeit" jedenfalls auf eine gute Zusammenarbeit wie in den vergangenen Jahren mit Winfried Kretschmann, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Eine grüne Renaissance bedeute Özdemirs Erfolg indes nicht, argumentierte Söder. "Özdemir hat ja mit Grün nichts zu tun."

Söder sieht zudem eine "Schmutzkampagne" als ausschlaggebenden Grund, dass die CDU bei der Landtagswahl knapp nicht stärkste Kraft geworden ist. Man sei ein bisschen traurig, denn "ohne diese zwei Videos" wäre Manuel Hagel (CDU) vor seinem Kontrahenten Özdemir gelegen, sagte Söder.

Wer­bung

Hagel war in der heißen Wahlkampfphase wegen zweier Videos in die Schlagzeilen geraten. Zunächst hatte eine Grünen-Bundestagsabgeordnete ein altes Video aus dem Jahr 2018 gepostet, in dem der damals 29-jährige Hagel von einer Schülerin und ihren "rehbraunen Augen" schwärmt. Hagel räumte zwar gleich ein, dass das "Mist" gewesen sei, doch das Video ging viral. Wenige Tage später sorgte ein weiteres Video gleich für neue Kritik: Hagel geriet beim Besuch einer Schule vor laufender Kamera mit einer Lehrerin aneinander und machte bei dem Auftritt alles andere als eine gute Figur./ctt/dm/had/DP/nas