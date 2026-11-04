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Söder sieht nach Zwischenwahlen Chance auf Neustart

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den US-Demokraten zu ihrem Sieg bei den Zwischenwahlen "über den Atlantik" gratuliert. "Das bietet die Chance auf einen Neuanfang der Beziehungen. Statt Konfrontation wollen wir mehr Kooperation", schrieb der CSU-Politiker am Mittwoch in den sozialen Medien.

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Deutschland und Europa seien sehr an einer "freundschaftlicheren Zusammenarbeit" mit den Vereinigten Staaten interessiert, erklärte Söder und betonte: "Bayern ist und bleibt transatlantisch, pro westlich und pro USA. Wir sind alte Freunde und jederzeit bereit, unsere Partnerschaft mit mehr Leben zu füllen."

Die Demokraten hatten bei den Zwischenwahlen in den USA am Dienstag die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus und als auch im Senat erobert. Söder sprach von einem erdrutschartigen Sieg der Partei./jdg/DP/jha

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