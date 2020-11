Söder sieht Zusagen aus Autogipfel als 'tolles Signal'

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Ergebnisse des "Autogipfels" der Bundesregierung begrüßt. "Diese flotten Erneuerungsprogramme versehen mit der Elektroprämie sind, glaube ich, auf Bundesebene ein tolles Signal", sagte Söder am Mittwoch in München. Für die bei dem Spitzengespräch am Dienstagabend zugesagte Verlängerung der extra Kaufanreize für Elektroautos bis 2025 habe man sich stets eingesetzt, betonte Söder. Dies sei ein klares Zeichen, "dass wir den Transformationsprozess in der Mobilität nachhaltig beschleunigen". Davon profitiere auch die bayerische Wirtschaft.

Mit drei Milliarden Euro zusätzlich will der Staat der deutschen Autoindustrie weiteren Anschub für den Wandel hin zu klimaschonenderen Fahrzeugen geben. Neben den verlängerten Kaufanreizen für Elektroautos hatte die Bundesregierung beim Gespräch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Branchenvertretern auch ein Abwrackprogramm für ältere Lastwagen zugesagt./ctt/DP/stw

