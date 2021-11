Söder: Stehen ohne Verbesserung beim Impfen vor schwierigen Zeiten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bayern will die Corona-Maßnahmen bei hoher Hospitalisierungsquote verschärfen und in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens nur noch die Teilnahme von Geimpften und Genesenen erlauben. Corona sei "mit aller Macht" zurück, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auch forderte er ein baldiges Bund-Länder-Treffen zur aktuellen Corona-Lage.

"Es steht uns im Zweifelsfall ein harter Winter bevor, dem wir uns stellen müssen", erklärte Söder auf einer Pressekonferenz in München. "Wenn sich Impfen nicht verbessert, stehen wir vor schwierigen Zeiten."

Das Impfen sei der beste Weg aus der Pandemie und der beste Schutz vor dem Coronavirus, da eine Impfung meist schwere Verläufe der Infektion verhindere. Erfahrungen in Israel hätten gezeigt, dass mit einer Impfauffrischung sich die Infektionszahlen wieder reduzieren lassen.

"Wir müssen die Drittimpfung in Deutschland und Bayern massiv voranbringen. Der Booster ist der beste Schutz", so Söder.

Diese Booster-Impfung sollte nicht nur für die über 70-Jährigen, sondern für alle doppelt Geimpften möglich sein, wenn ihre zweite Impfung sechs Monate zurückliege.

Verschärfungen in Bayern

Als kurzfristige Maßnahme in den kommenden zwei Wochen will Bayern wieder die Maskenpflicht für Schüler im Unterricht einführen. Außerdem wird bei hoher Intensivbettenbelegung in den bayerischen Krankenhäusern eine gelbe und rote Ampel eingeführt.

Ab einer Belegung von 450 Intensivbetten gilt eine gelbe Stufe mit FFP2-Masken-Pflicht. Außerdem können Nichtimmunisierte an Einrichtungen und Veranstaltungen nur noch mit aktuellem PCR-Test teilnehmen. Ausgenommen werden lediglich die Hochschulen sowie außerschulische Bildungsangebote. Für Clubs und Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen gelten bei Stufe gelb verpflichtendes 2G.

Ab einer Belegung von 600 Intensivbetten soll eine 3G-Regelung für den Arbeitsplatz gelten, bei der Ungeimpfte sich testen lassen müssen. Der Veranstaltungs- und Kulturbereich soll dann nur noch den Geimpften und Genesenen offen stehen. Ausgenommen von dieser 2G-Regelung sind beispielsweise der öffentliche Personennahverkehr, der Handel, die Gastronomie und Beherbergungsunternehmen.

Kontaktbeschränkungen wie in Baden-Württemberg hält Söder nicht für zielführend. Auch wolle er keinen generellen Lockdown des öffentlichen Lebens, so Söder.

