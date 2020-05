Söder stellt Corona-Lockerungen bis Pfingsten vor

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine stufenweise Lockerung der Corona-Maßnahmen bis Pfingsten für Bayern angekündigt. Sein "Bayern-Plan" sieht ab Montag die Öffnung aller Geschäfte vor. Pünktlich zu Pfingsten dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze mit hygienischen Beschränkungen wieder öffnen. Bis zu 50 Prozent der Kinder sollen bis Pfingsten in die Kindergärten und Schulen gehen können. Auch ist eine schrittweise Öffnung der Gastronomie vorgesehen, wobei Biergärten zuerst geöffnet werden sollen.

"Wir lassen nach wie vor Vorsicht an oberster Stelle walten. Wir machen alles schrittweise, wir machen es nicht überstürzt, in Stufen, mit hohen Sicherheitsauflagen und später als andere", sagte Söder nach der Kabinettssitzung in München.

In seinem Plan sieht Söder eine Blaupause für das morgige Gespräch der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie. Der "Bayern-Plan" sei ein Angebot dafür, wie ein vorsichtiger Weg aussehen könne.

Bislang hatte Bayern als eines der am stärksten betroffenen Bundesländer mit die strengsten Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängt. Bei den Ende April von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen für den Einzelhandel ging Bayern restriktiver vor als beispielsweise Schleswig-Holstein.

Söder betonte, dass der Rückgang an Infektionen in Bayern nun den Mut zulasse, vorsichtige Schritte der Öffnung zu gehen. "Wir müssen Eingriffe in Freiheit, und zwar fundamentale, abwägen. Wir müssen auch den Weg finden, wie wir nicht nur in die Krise hineingekommen sind, wie wir sie durchgeführt haben, sondern wie wir aus dieser Krise wieder herauskommen", sagte Söder. "Wir wollen dabei nichts überstürzen. Lieber langsam und sicherer."

