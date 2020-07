Söder und BMW-Chef Zipse starten Bau neuer E-Antriebe in Dingolfing

DINGOLFING (dpa-AFX) - BMW eröffnet in seinem größten europäischen Autowerk Dingolfing ein neues Zentrum für den Bau von E-Antrieben. Vorstandschef Oliver Zipse und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wollen dort die Produktion der fünften Generation von E-Antrieben am Donnerstag (14.30) symbolisch gemeinsam starten.

BMW will in zwei Jahren 25 elektrifizierte Fahrzeugmodelle anbieten. "In den Ausbau unseres BMW Group Kompetenzzentrums E-Antriebsproduktion in Dingolfing fließen derzeit mehrere hundert Millionen Euro", teilte der Konzern mit. Mittelfristig sollen dort rund 2000 Mitarbeiter an E-Motoren, Batteriemodulen und Hochvoltspeichern arbeiten.

Die jetzt anlaufende fünfte Generation des E-Antriebs hat stärkere Batterien, kommt erstmals ohne seltene Erden aus und fasst Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe in einem einzigen Gehäuse zusammen. Erstmals eingesetzt werden soll sie im vollelektrischen BMW-SUV iX3, der ab September in China vom Band läuft. Nächstes Jahr soll in Dingolfing die Produktion des vollelektrisch und hochautonom fahrenden Luxus-SUVs iNext beginnen./rol/DP/zb

